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تحقيق لـ"وول ستريت جورنال": إسرائيل قررت عدم تحذير مدنيي المنطقة من غارة وشيكة خشية منح المسلحين وقتا للإخلاء (الجزيرة)

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:00
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