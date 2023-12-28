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الأردن يمنع تصدير عدد من المواد الغذائية لارتفاع تكاليف الشحن بسبب التهديدات بالبحر الأحمر (العربية)

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:34
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