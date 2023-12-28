Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي يحلق في هذه الاثناء فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق لطائرة استطلاع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا على علو متوسط وصولاً حتى البقاع الغربي واقليم التفاح
lebanon 24
28/12/2023 16:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية نوع "ام كا" على علو منخفض فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا
lebanon 24
28/12/2023 16:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط
lebanon 24
28/12/2023 16:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للطيران الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا العرقوب على علو متوسط
lebanon 24
28/12/2023 16:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:03 | 2023-12-28
09:00 | 2023-12-28
08:59 | 2023-12-28
08:04 | 2023-12-28
07:18 | 2023-12-28
06:52 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24