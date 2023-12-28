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"المقاومة الإسلامية": استهدفنا موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
Lebanon 24
28-12-2023
|
08:59
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