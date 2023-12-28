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ميقاتي لكاميرون: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان واستمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي الى تدهور الاوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:03
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