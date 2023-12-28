Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية بريطانيا لميقاتي: تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية مصر والأردن: أمن الملاحة في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلدين (العربية)
lebanon 24
28/12/2023 18:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا دفاع أميركا وبريطانيا: نشدد على أهمية البحر الأحمر باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة العالمية ونرفض تهديد أمنه (الشرق)
lebanon 24
28/12/2023 18:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: تهجير الفلسطينيين يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم (العربية)
lebanon 24
28/12/2023 18:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية السعودي: ما تمر به المنطقة والعالم يؤكد أهمية التمسك بوحدة دول مجلس التعاون ورفع مستوى التنسيق الأمني (الجزيرة)
lebanon 24
28/12/2023 18:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:34 | 2023-12-28
09:19 | 2023-12-28
09:06 | 2023-12-28
09:03 | 2023-12-28
09:00 | 2023-12-28
08:59 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24