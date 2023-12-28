وزير خارجية بريطانيا لميقاتي: تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم

Lebanon 24