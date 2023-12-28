Advertisement

أخبار عاجلة

اتصال بين رئيس الحكومة ووزير خارجية فرنسا وميقاتي: من شأن التمادي في الاعتداءات الاسرائيلية ادخال لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي اجتمع بوزير خارجية بريطانيا.. واتصال مع وزيرة خارجية فرنسا: تمادي الاعتداءات الاسرائيلية قد يُدخل لبنان في مواجهة شاملة
lebanon 24
28/12/2023 18:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لكاميرون: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان واستمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي الى تدهور الاوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل
lebanon 24
28/12/2023 18:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء اللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرة خارجيّة فرنسا كاترين كولونا
lebanon 24
28/12/2023 18:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الأولويّة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة
lebanon 24
28/12/2023 18:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:34 | 2023-12-28
09:19 | 2023-12-28
09:05 | 2023-12-28
09:03 | 2023-12-28
09:00 | 2023-12-28
08:59 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24