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"المقاومة الإسلامية": استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:34
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