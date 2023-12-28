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أخبار عاجلة
حركة فتح لـ"العربية": نرفض أيّ محاولة لإلغاء دور السلطة الفلسطينية
Lebanon 24
28-12-2023
|
11:05
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