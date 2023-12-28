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أخبار عاجلة
برنامج الأغذية العالمي: قوات الدعم السريع نهبت إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر
Lebanon 24
28-12-2023
|
11:15
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