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الهلال الأحمر الفلسطيني: إستشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية قرب بيت لحم في الضفة الغربية

Lebanon 24
28-12-2023 | 11:56
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