Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: إسرائيل تمنع سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة من الوصول إلى المفقودين تحت الأنقاض

Lebanon 24
28-12-2023 | 12:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان بسرعة... 3 شهداء في الجنوب إسرائيل قصفت هذه البلدة (فيديو)
lebanon 24
29/12/2023 00:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين: إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة
lebanon 24
29/12/2023 00:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أرسلنا لواء جديدا وكتائب هندسية إلى غزة لاستكشاف الأنفاق والوصول إلى قادة "حماس"
lebanon 24
29/12/2023 00:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد مصاب في مخيم بطولكرم بعد منع إسرائيل سيارات الإسعاف من نقله
lebanon 24
29/12/2023 00:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:53 | 2023-12-28
15:59 | 2023-12-28
15:26 | 2023-12-28
15:16 | 2023-12-28
15:04 | 2023-12-28
14:27 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24