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المتحدث العسكري الإسرائيلي: الجنود الذين أطلقوا النار على الأسرى الثلاثة وقتلوهم كانوا تحت ضغط كبير

Lebanon 24
28-12-2023 | 13:28
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