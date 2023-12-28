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بيان أميركي - فرنسي - بريطاني - ألماني: نُطالب إيران بوقف تصعيد برنامجها النووي فورا

Lebanon 24
28-12-2023 | 13:43
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