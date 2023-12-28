Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: وزير الدفاع أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي لمناقشة الحملة العسكرية في غزة والاستعدادات لمرحلة الاستقرار بعد العمليات القتالية

Lebanon 24
28-12-2023 | 13:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع والعمليات العسكرية قد تمتد أشهرا
lebanon 24
29/12/2023 00:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي العمليات الإسرائيلية ضدّ "حماس"
lebanon 24
29/12/2023 00:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي لنظيره البريطاني: يجب وقف العمليات العسكرية في غزة
lebanon 24
29/12/2023 00:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي شدّد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات
lebanon 24
29/12/2023 00:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:53 | 2023-12-28
15:59 | 2023-12-28
15:26 | 2023-12-28
15:16 | 2023-12-28
15:04 | 2023-12-28
14:27 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24