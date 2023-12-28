النائب قاسم هاشم للـ"أم تي في": الظروف التي نعيشها تحتّم وجود رئيس للجمهورية ومؤسسات فاعلة ولا بدّ من البناء على روحيّة الجلسة التشريعية الأخيرة وهناك نيّة لدى الرئيس برّي بإطلاق حراك في هذا الإطار

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