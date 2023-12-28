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النائب قاسم هاشم للـ"أم تي في": الظروف التي نعيشها تحتّم وجود رئيس للجمهورية ومؤسسات فاعلة ولا بدّ من البناء على روحيّة الجلسة التشريعية الأخيرة وهناك نيّة لدى الرئيس برّي بإطلاق حراك في هذا الإطار

Lebanon 24
28-12-2023 | 16:53
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