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قيادي بحركة الجهاد: المشاورات لم تبدأ بعد مع حركة فتح بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة

Lebanon 24
28-12-2023 | 17:44
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