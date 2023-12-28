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حركة حماس: نبارك العملية البطولية التي نفذها الشهيد المقدسي أحمد أديب خليل على الحاجز العسكري المسمى "مزموريا"

Lebanon 24
28-12-2023 | 17:52
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