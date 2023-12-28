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نقل شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مخيم البريج

Lebanon 24
28-12-2023 | 18:09
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