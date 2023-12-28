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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة رافات في رام الله في الضفة الغربية وتحرق مركبة
Lebanon 24
28-12-2023
|
19:09
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