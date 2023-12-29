Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات الأوكرانية: انفجارات في العاصمة كييف وإطلاق صفارات الإنذار ببعض المناطق في البلاد

Lebanon 24
29-12-2023 | 00:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم كبير بمسيرات الروسية
lebanon 24
29/12/2023 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمالي البلاد
lebanon 24
29/12/2023 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في المناطق الشمالية قرب الحدود مع لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/12/2023 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مُستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية المُحاذية للبنان والمناطق المحيطة بها
lebanon 24
29/12/2023 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:59 | 2023-12-29
03:55 | 2023-12-29
03:45 | 2023-12-29
03:34 | 2023-12-29
03:27 | 2023-12-29
03:21 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24