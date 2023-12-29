Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفلسطينية: المطلوب جرأة دولية في التعامل مع إسرائيل ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فوراً

Lebanon 24
29-12-2023 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شددا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن قرارا ملزما بوقف إطلاق النار بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2023 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة غير مقبول (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2023 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: ثمّة وقف إطلاق النار جرى في الـ2006 وصدر حينها القرار 1701 وعلينا جميعاً احترام هذا القرار لأن الإخلال به يعني انسحاب القوات الدولية ونُصبح أمام حالة حرب كاملة وهذا ليس لصالح لبنان
lebanon 24
29/12/2023 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندعو لاستمرار المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين وحمايتهم من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2023 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:30 | 2023-12-29
06:23 | 2023-12-29
06:10 | 2023-12-29
06:04 | 2023-12-29
05:52 | 2023-12-29
05:37 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24