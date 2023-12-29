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صحة غزة تعلن ارتفاع أعداد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 21,507 شهيداً (العربية)

Lebanon 24
29-12-2023 | 06:30
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