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القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل ومقتل المنفذ (العربية)

Lebanon 24
29-12-2023 | 06:57
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