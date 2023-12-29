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الخارجية الإيرانية: نرفض بيان أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن "أنشطتنا النووية" ونؤكد أن برنامجنا النووي "سلمي" (الشرق)

Lebanon 24
29-12-2023 | 08:44
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