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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مجموعة مسؤولة عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في بلدة عيترون في لبنان

Lebanon 24
29-12-2023 | 09:46
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