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واشنطن بوست عن عوائل أسرى إسرائيليين: لا أمن بدون حل سياسي يعيد أبناءنا وعلى نتنياهو زيادة جهود صفقة الأسرى (الشرق)

Lebanon 24
29-12-2023 | 10:18
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