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بلدية غزة: ندعو لمساعدتنا بشكل عاجل حتى نتمكن من تقديم الخدمات الأساسية لـ700 ألف إنسان لا زالوا في محافظتي غزة والشمال (الجزيرة)

Lebanon 24
29-12-2023 | 10:45
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