Advertisement

أخبار عاجلة

بدء جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الضفة الغربية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-12-2023 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأجيل جلسة مجلس الأمن المخصصة للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة إلى الغدّ (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/12/2023 22:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش تمهيدا لزيارة معبر رفح بين مصر وقطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/12/2023 22:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وجهود وقف إطلاق النار(سكاي نيوز)
lebanon 24
29/12/2023 22:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/12/2023 22:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:49 | 2023-12-29
15:47 | 2023-12-29
15:33 | 2023-12-29
15:24 | 2023-12-29
15:10 | 2023-12-29
15:07 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24