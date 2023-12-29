Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: تصاعد العنف في الضفة بما في ذلك العمليات المكثفة الإسرائيلية وعنف المستوطنين أمر مثير للقلق (الجزيرة)

Lebanon 24
29-12-2023 | 12:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: فرنسا تدين العنف المرتكب في الضفة الغربية من قبل المستوطنين (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2023 22:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة: العمليات العسكرية الإسرائيلية ارتفعت بالضفة خاصة في طولكرم وجنين
lebanon 24
29/12/2023 22:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع: تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2023 22:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تصدق على تخصيص نحو 21 مليون دولار كموازنة لدعم مستوطنات ناشئة بالضفة (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2023 22:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:49 | 2023-12-29
15:47 | 2023-12-29
15:33 | 2023-12-29
15:24 | 2023-12-29
15:10 | 2023-12-29
15:07 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24