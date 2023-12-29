مندوبة الإمارات في مجلس الامن: بدأت الحرب في أعقاب اعتداءات 7 تشرين الاول وقيل لنا أنها للدفاع عن النفس ومع مرور 3 أشهر اكتشفنا أن الوعود كانت واهية (الجزيرة)

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