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مندوبة الإمارات في مجلس الامن: بدأت الحرب في أعقاب اعتداءات 7 تشرين الاول وقيل لنا أنها للدفاع عن النفس ومع مرور 3 أشهر اكتشفنا أن الوعود كانت واهية (الجزيرة)

Lebanon 24
29-12-2023 | 12:21
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