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صحة غزة: انتشال 15 جثة لأشخاص قتلهم الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة (الشرق)

Lebanon 24
29-12-2023 | 13:05
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