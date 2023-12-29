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"الميادين" عن القناة 13 الإسرائيلية: هجمات بصواريخ مضادة للدبابات تحوّلت إلى روتين محزن عند الحدود الشمالية

Lebanon 24
29-12-2023 | 13:42
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