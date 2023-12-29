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القصف المدفعي الاسرائيليّ يستهدف أطراف بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة في جنوب لبنان
Lebanon 24
29-12-2023
|
14:06
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