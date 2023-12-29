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"أكسيوس": وسطاء قطريون أبلغوا إسرائيل أن "حماس" وافقت من حيث المبدأ على استئناف محادثات اتفاق تبادل الأسرى (الشرق)

Lebanon 24
29-12-2023 | 15:05
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