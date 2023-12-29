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"أكسيوس": قطر أبلغت إسرائيل استعداد "حماس" لإطلاق سراح نحو ثلاثين محتجزاً في غزة مقابل وقف القتال لأسابيع عدّة (الشرق)

Lebanon 24
29-12-2023 | 15:07
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