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القيادة المركزية الأميركية: نرحّب بإعلان الحكومة الدنماركية إرسال فرقاطة بحرية لدعم عملية حارس الازدهار في البحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
29-12-2023 | 15:33
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