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البنتاغون: "الخارجية" أكدت للكونغرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فوراً (الجزيرة)

Lebanon 24
29-12-2023 | 16:07
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