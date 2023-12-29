Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: عرضنا على بولندا المساعدة بالتحقيق في حادث الصاروخ الروسي الذي عبر الأجواء البولندية

Lebanon 24
29-12-2023 | 16:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام الناتو: أكدنا لبولندا دعمنا الكامل بشأن حادثة عبور صاروخ روسي مجالها الجوي واستعدادنا لتقديم المساعدة (الشرق)
lebanon 24
30/12/2023 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بولندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بسبب اختراق صواريخ روسية للمجال الجوي البولندي (العربية)
lebanon 24
30/12/2023 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: من الضروري كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانت منه أجيال من الفلسطينيين (العربية)
lebanon 24
30/12/2023 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت: حادث قتل 3 محتجزين صعب وهو جزء من ثمن الحرب الكبير الذي ندفعه كل يوم (الجزيرة)
lebanon 24
30/12/2023 01:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2023-12-29
18:15 | 2023-12-29
17:53 | 2023-12-29
17:49 | 2023-12-29
17:45 | 2023-12-29
17:41 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24