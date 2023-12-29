Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل مصاباً فلسطينياً داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرقي قلقيلية

Lebanon 24
29-12-2023 | 17:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي ببلدة عزّون قرب قلقيلية بالضفة الغربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/12/2023 08:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية اعتقلت سائقيّ سيارات إسعاف في غزة
lebanon 24
30/12/2023 08:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين بينهم حالة خطيرة في اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها
lebanon 24
30/12/2023 08:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
30/12/2023 08:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:05 | 2023-12-29
19:58 | 2023-12-29
19:14 | 2023-12-29
18:56 | 2023-12-29
18:35 | 2023-12-29
18:15 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24