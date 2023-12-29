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مصدر أمني ل"العربية": الغارات على ميليشيات في البوكمال دمرت 8 شاحنات دخلت من العراق إلى سوريا

Lebanon 24
29-12-2023 | 18:56
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