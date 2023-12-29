Advertisement

أخبار عاجلة

"أونروا": قافلة مساعدات لغزة تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
29-12-2023 | 20:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تبدأ عملية عسكرية في منطقة "خربة خزاعة" جنوبي قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/12/2023 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن مصممون على التقدم في جنوب قطاع غزة وأي مكان توجد فيه قوات "حماس"
lebanon 24
30/12/2023 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل عنيف لإطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي (العربية)
lebanon 24
30/12/2023 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا لـ"الحدث": الجيش الإسرائيلي منعنا من استخدام كمية الوقود التي دخلت في المستشفيات والمخابز
lebanon 24
30/12/2023 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:58 | 2023-12-29
19:14 | 2023-12-29
18:56 | 2023-12-29
18:35 | 2023-12-29
18:15 | 2023-12-29
17:53 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24