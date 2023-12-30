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رئيس هيئة الاستعلامات المصرية لـAWP: فرض تشكيل حكومة فلسطينية في غزة بتدخل أطراف خارجية "غير صحيح" (الشرق)

Lebanon 24
30-12-2023 | 05:19
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