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مستشفى شهداء الأقصى لـ"التلفزيون العربي": استقبلنا أكثر من 25 شهيدا ونحو 80 جريحا جراء سلسلة استهدافات لوسط قطاع غزة

Lebanon 24
30-12-2023 | 06:39
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