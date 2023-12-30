Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي نفّذ غارتين على بلدة كفركلا بين المنازل

Lebanon 24
30-12-2023 | 06:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي يشنّ غارتين على بلدة مروحين
lebanon 24
30/12/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على احد الاحياء في بلدة كفركلا
lebanon 24
30/12/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ غارة جوية منذ بعض الوقت على منطقة العليق الواقع على أطراف بلدتي البستان - يارين
lebanon 24
30/12/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
‏"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارتين جديدتين على أطراف ⁧بلدتيّ ياطر⁩ وكفرا جنوب لبنان
lebanon 24
30/12/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:17 | 2023-12-30
09:15 | 2023-12-30
09:05 | 2023-12-30
09:03 | 2023-12-30
08:37 | 2023-12-30
08:34 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24