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حماس: تزويد واشنطن لاسرائيل بدفعة جديدة من القذائف المدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي تشنها في غزة

Lebanon 24
30-12-2023 | 07:15
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