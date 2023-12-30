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"لبنان 24": جريح إثر الغارة المعادية على بلدة كفركلا تم نقله الى مستشفى مرجعيون وحالته مستقرة

Lebanon 24
30-12-2023 | 07:50
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