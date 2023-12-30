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"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: انفجار مسيرتين تابعتين لـ"حزب الله" في منطقة مفتوحة بجبل دوف شمالي اسرائيل
Lebanon 24
30-12-2023
|
08:02
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