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سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمّعات للجيش الاسرائيلي في منطقة بني سهيلا شرقي خانيونس

Lebanon 24
30-12-2023 | 08:04
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