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كتائب القسام: تفجير منزل تحصن فيه عدد من الجنود الاسرائيليين بالعبوات الناسفة وإيقاعهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس

Lebanon 24
30-12-2023 | 08:07
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